Пассажир рейса Нижнекамск – Москва заявил о двух бомбах в ручной клади

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Пассажир рейса Нижнекамск – Москва во время полёта заявил, что у него два взрывных устройства в ручной клади. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что рейс DP-6846 приземлился около часа назад в столичном аэропорту Шереметьево. На месте работают кинологи и другие спецслужбы.
Также по неподтверждённым данным, этот мужчина напал на одну из пассажирок и нанёс ей ножевое ранение. По сообщениям ряда Telegram-каналов её состояние уточняется.
По данным канала «112», проверка салона самолёта и всего багажа не выявила взрывных устройств.
Мужчину, устроившего дебош в самолете, уже задержали сотрудники полиции.
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Также по неподтверждённым данным, этот мужчина напал на одну из пассажирок и нанёс ей ножевое ранение. По сообщениям ряда Telegram-каналов её состояние уточняется.
По данным канала «112», проверка салона самолёта и всего багажа не выявила взрывных устройств.
Мужчину, устроившего дебош в самолете, уже задержали сотрудники полиции.
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Анастасия Чинкова