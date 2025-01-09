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Пассажир рейса Нижнекамск – Москва заявил о двух бомбах в ручной клади

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Пассажир рейса Нижнекамск – Москва во время полёта заявил, что у него два взрывных устройства в ручной клади. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что рейс DP-6846 приземлился около часа назад в столичном аэропорту Шереметьево. На месте работают кинологи и другие спецслужбы.

Также по неподтверждённым данным, этот мужчина напал на одну из пассажирок и нанёс ей ножевое ранение. По сообщениям ряда Telegram-каналов её состояние уточняется.



По данным канала «112», проверка салона самолёта и всего багажа не выявила взрывных устройств.

Мужчину, устроившего дебош в самолете, уже задержали сотрудники полиции.

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#проверка
Не менее 80 человек отравились продукцией пекарни в Перми
09 января 2025, 20:11

Фото: iStock/Doucefleur

Число отравившихся клиентов пекарни в Перми, по последним данным, составляет не менее 80 человек. Точное число уточняется, сообщил осведомлённый источник в беседе с РИА Новости.
Ранее управление Следственного комитета России по Пермскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об оказании небезопасных услуг, которые привели к массовым отравлениям клиентов пекарни. По данным Роспотребнадзора, речь идёт о точках продажи выпечки «Хлебница». Все пострадавшие попали в больницу с острыми кишечными инфекциями. Предварительно сообщается о выявлении у них возбудителя сальмонеллеза.

В настоящее время следователи проводят проверку, опрашивают персонал и пострадавших.

Отмечается, что в Перми представлены более 30 магазинов-пекарен «Хлебницы», многие из которых находятся в центре города.

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Mirror: Лежащий на земле мужчина изнасиловал пытавшуюся ему помочь женщину
09 января 2025, 19:54

Фото: istockphoto/Valeriia Mitriakova

В Великобритании женщина-водтель подверглась сексуальному насилию. Это произошло в тот момент, когда она остановила машину и вышла, чтобы помочь лежащему на земле мужчине.
Это произошло в канун Нового года, 30 декабря, на шоссе A47 возле деревни Брандалл в графстве Норфолк, сообщает газета Mirror. В полиции рассказали, что женщина заметила лежащего на проезжей части мужчину. Вместо того, чтобы просто проехать мимо, сердобольная дама припарковалась на обочине, вышла из машины и пошла к лежащему, чтобы проверить, всё ли с ним в порядке.

Оказалось, что всё в порядке, даже немного слишком. Когда женщина подошла к незнакомцу, тот вдруг быстро вскочил, напал на неё, изнасиловал, после чего скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию.

В настоящее время полицейские пытаются разыскать возможных свидетелей происшествия. Кроме того, они изучают записи со всех камер наблюдения в том районе. Правоохранители также предупреждают всех автовладельцев, путешествующих в одиночку, о необходимости соблюдения дополнительных мер предосторожности.

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#происшествия
#машины
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El Mundo: Испанская туристка погибла при попытке искупать слона в Таиланде
09 января 2025, 19:32

Фото: istockphoto/Anna_Om

В Таиланде туристка из Испании посетила центр содержания диких слонов и решила там искупать одного из животных. Видимо, сделала это как-то неловко, потому что купание закончилось её гибелью.
Инцидент произошёл в пятницу 3 января на тайском острове Яо Яй, сообщает испанская газета El Mundo. Во время купания слон сильно толкнул 22-летнюю Бланку Оджангурен. Девушка отлетела в сторону и упала. Туристку экстренно доставили в медицинское учреждение, но спасти её не удалось.

В публикации отмечается, что в момент купания на территории центра Koh Yao Elephant Care, куда ежедневно приходят десятки посетителей, находились 18 человек: восемь сотрудников и десять туристов. Всех их эвакуировали, а сам центр после трагедии решено было закрыть.

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Хинштейн сообщил о пожаре на птицефабрике в Курской области
Хинштейн: птицефабрика «Куриное царство» горит в под Курском, есть пострадавший
09 января 2025, 18:32

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Курской области горят корпуса птицефабрики АО «Куриное царство». Об этом сообщал врио главы региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Отмечается, что птицефабрика располагается в Горшеченском районе области. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Им оказался 40-летний сотрудник предприятия, который получил ожоги рук. Его экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу.

Врио губернатора обметил, что пожарные успешно справляются с огнём. Они оперативно эвакуировали сотрудников и уже предотвратили возгорания большей части зданий предприятия.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправной электропроводки. Версия о причастности к возгоранию беспилотника ВСУ пока не подтверждается.

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#предприятия
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В Иркутской области ребёнок насмерть разбился на снегоходе
09 января 2025, 18:08

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

Двое детей, брат и сестра, катались на снегоходе в Заларском районе Иркутской области и перевернулись. В результате от полученных травм 11-летний мальчик погиб на месте.
О трагедии сообщил глава региона Игорь Кобзев. В своём телеграм-канале он уточнил, что несчастный случай произошёл неподалёку от детского летнего лагеря «Орлёнок» в девяти километрах от посёлка Залар. 13-летняя девочка получила тяжёлые травмы. По словам губернатора, сейчас она находится в реанимации Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутске под наблюдением медиков. Врачи оценивают состояние пациентки как стабильно тяжёлое.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности). Региональная прокуратура со своей стороны также начала проверку.

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#иркутская область
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В Калифорнии дотла сгорел дом Хантера Байдена из-за разрушительных пожаров
Daily Mail: в Калифорнии из-за пожаров полностью выгорел дом Хантера Байдена
09 января 2025, 18:06

Фото: iStock/ankarb

Арендованный дом сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, в Малибу полностью выгорел из-за разрушительных пожаров, охвативших штат Калифорния. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Отмечается, что дом, который арендовал сын главы государства, разрушен до основания в результате пожара. Он располагался в престижном районе Пасифик-Палисейдс, имел три спальни и окна с видом на Тихий океан.

Ранее телеканал CNN сообщал, что в результате разрушительных пожаров сгорел бывший дом актёра Леонардо Ди Каприо, который он продал в 2021 году, а также дома известных голливудских актёров Энтони Хопкинса, Анны Фэрис, Адама Броди. Также из-за опасных условий свой дом в этом районе был вынужден покинуть актёр Бен Аффлек.

В округе Лос-Анджелес объявлена обязательная эвакуация, которая коснулась десятков тысяч жителей. Глава окружной пожарной службы признал, что имеющихся ресурсов хватает только на борьбу с одним-двумя крупными очагами пожаров. Однако из-за сильного ветра огонь стремительно распространяется.

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В морге Днепропетровска обворовывали погибших бойцов ВСУ
09 января 2025, 17:15

Фото: iStock/tiero

Украинская преступная группа украла со счетов погибших бойцов ВСУ, тела которых находятся в морге в Днепропетровске, более 1,5 млн гривен (порядка четырёх млн рублей). Об этом сообщает MK.RU.
Отмечается, что фигурантами дела являются организатор и четыре участника преступной группировки. По предварительной версии, они использовали телефоны и сим-карты погибших военных, чтобы успеть снять денежные средства до того, как родственникам сообщат о смерти. По такой схеме они снимали наличные, оформляли кредиты и осуществляли переводы средств на собственные счета. Они успели украсть средства как минимум 20 бойцов.

Левобережная окружная прокуратура Днепропетровска подготовила обвинение в адрес пяти человек по статьям о краже, мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.

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Один человек пострадал в массовом ДТП на северо-западе Москвы
09 января 2025, 16:41

Фото: iStock/Bilanol

На северо-западе Москвы в этот четверг, 9 января, в массовом ДТП с Volvo, Skoda и Volkswagen пострадал один человек. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник. Получившую травмы женщину, как отмечается, деблокировали спасатели, а после передали бригаде скорой помощи.
«В районе д. 69 на ул. Свободы произошло столкновение автомобилей Volvo, Skoda и Volkswagen. В результате аварии в одной из машин была заблокирована женщина, пострадавшую деблокировали и передали медикам», — приводят в агентстве слова собеседника.
В то же время стало известно, что водителю трамвая из Кемерово, по вине которой 70-летняя пенсионерка лишилась ноги, грозит до 2 лет колонии. Как сообщает «Сiбдепо», дело в отношении виновницы резонансного ДТП уже передали в суд.
«70-летняя пострадавшая была госпитализирована в медучреждение, где ей были диагностированы множественные травмы и переломы костей нижних конечностей, травматическая ампутация левой голени», — отмечает издание.
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#ампутация
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В Китае началась проверка по факту обнаружения поддельных товаров из России
09 января 2025, 16:03

Фото: istockphoto/f11photo

Шанхайское управление по надзору за рынком инициировало проверку в отношении 47 местных магазинов. Причиной стало обнаружение подделок, продаваемых под видом настоящих товаров из России.
Об этом сообщили в эфире Центрального народного радио Китая. Торговые точки, которые позиционировали себя как специализированные павильоны по продаже российских товаров, осуществляли деятельность без необходимой документации. Доля товаров, на самом деле импортированных из России, была в них слишком низка. Их выставляли в разных отделах магазинов, чтобы ввести покупателей в заблуждение.

В управлении потребовали от магазинов чётко разграничить товары производства разных стран и обеспечить их понятной и узнаваемой маркировкой со всей необходимой для покупателей информацией. Всего в Шанхае возбуждено шесть дел в связи с так называемыми «павильонами российских товаров», название которых не соответствует действительности.

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