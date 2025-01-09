В морге Днепропетровска обворовывали погибших бойцов ВСУ

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Украинская преступная группа украла со счетов погибших бойцов ВСУ, тела которых находятся в морге в Днепропетровске, более 1,5 млн гривен (порядка четырёх млн рублей). Об этом сообщает MK.RU.
Отмечается, что фигурантами дела являются организатор и четыре участника преступной группировки. По предварительной версии, они использовали телефоны и сим-карты погибших военных, чтобы успеть снять денежные средства до того, как родственникам сообщат о смерти. По такой схеме они снимали наличные, оформляли кредиты и осуществляли переводы средств на собственные счета. Они успели украсть средства как минимум 20 бойцов.
Левобережная окружная прокуратура Днепропетровска подготовила обвинение в адрес пяти человек по статьям о краже, мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем.
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