В Москве задержаны организаторы сети массажных салонов, оказывающих интимные услуги

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве
Сотрудники СОБР «Столица» Главного управления Росгвардии по Москве совместно с коллегами из МВД России провели операцию, в результате которой были задержаны восемь человек, подозреваемых в незаконной деятельности по оказанию интимных услуг. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве.
По предварительным данным, организатором преступной схемы стал 38-летний москвич, ранее судимый за аналогичное правонарушение. Он руководил сетью массажных салонов, где осуществлялась незаконная деятельность. Остальные задержанные исполняли роли администраторов, операторов колл-центра и обеспечивали хозяйственные нужды бизнеса.
В ходе операции были выявлены пять массажных салонов в Москве, которые использовались для осуществления противоправной деятельности. Кроме того, правоохранители обнаружили колл-центр в Иваново, который занимался координацией работы салонов, поддержкой их сайтов и набором персонала.
Во время обысков по всем адресам были изъяты вещественные доказательства: документы, деньги и другие предметы, подтверждающие незаконную деятельность. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.
Ранее стало известно, что в Саратове женщина избила двух медиков скорой помощи, прибывших на вызов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ходе операции были выявлены пять массажных салонов в Москве, которые использовались для осуществления противоправной деятельности. Кроме того, правоохранители обнаружили колл-центр в Иваново, который занимался координацией работы салонов, поддержкой их сайтов и набором персонала.
Во время обысков по всем адресам были изъяты вещественные доказательства: документы, деньги и другие предметы, подтверждающие незаконную деятельность. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.
Ранее стало известно, что в Саратове женщина избила двух медиков скорой помощи, прибывших на вызов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова