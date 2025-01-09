В Подмосковье полицейские нашли в машине у двух москвичей около 1 кг наркотиков

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Почти килограмм гашиша обнаружили подмосковные полицейские под капотом машины, на которой ехали по трассе А-104 два жителя Москвы 36 и 37 лет, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Машину остановили рядом с рабочим посёлком Икша Дмитровского городского округа. При досмотре автомобиля полицейские изъяли из-под капота обмотанный изолентой свёрток. Экспертиза показала, что его содержимым является наркотик гашиш общей массой свыше 950 граммов», — говорится в сообщении.Задержанные рассказали, что забрали наркотик в доме одного из садоводческих товариществ Дмитровского округа и везли в Москву для продажи.
Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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