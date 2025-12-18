Россиянин зарезал возлюбленную на улице и скрылся
В Иркутской области парень зарезал свою девушку на почве ссоры. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 18 декабря на улице Хасан Боева в городе Свирске. Между сожителями вспыхнула ссора, в пылу которой парень набросился на девушку и множество раз ударил ее ножом. Вскоре от колото-резаных ранений 24-летняя жертва скончалась на месте, а ее нерадивый возлюбленный скрылся.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Они также установили личность подозреваемого — им оказался 24-летний житель Читы. Сейчас его ищут.
Ранее сообщалось, что женщина зарезала юного любовника-блогера во время ссоры в машине.
