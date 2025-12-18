Россиянин зарезал возлюбленную на улице и скрылся

18 декабря 2025, 13:30

В Свирске ищут 24-летнего парня, который зарезал возлюбленную и скрылся

Фото: iStock/zoka74

В Иркутской области парень зарезал свою девушку на почве ссоры. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в телеграм-канале.