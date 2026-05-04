Пассажир самолета погладил по промежности попутчицу и оставил послание

04 мая 2026, 16:58

People: Пассажир Swiss Airlines домогался спящей попутчицы

48-летний гражданин Франции Гийом Себастьян Роже Матлер обвиняется в домогательствах к 29-летней женщине во время перелёта из Швейцарии в США. Портал People сообщил подробности инцидента на борту самолёта авиакомпании Swiss International Airlines.





Согласно жалобе, поданной в федеральный суд Южного округа Флориды, происшествие случилось 28 апреля. Пассажирка спала в салоне первого класса, когда француз погладил рукой её промежность. Как минимум трое свидетелей, включая бортпроводницу, подтвердили факт неподобающих действий.



Очевидец рассказал, что вначале Матлер и девушка «обменялись любезностями», после чего она отвернулась, свернулась калачиком и уснула. Тогда мужчина коснулся её поясницы, будто случайно соскользнув рукой с подлокотника. Другой свидетель заявил, что француз «двигал рукой как подводным аппаратом», пытаясь просунуть её под одежду потерпевшей и между её ног.



Когда стюардессу предупредили о происходящем, она увидела, как Матлер совершает «поглаживающие движения» в области влагалища спящей. Бортпроводница немедленно пересадила его в экономкласс. Позднее мужчина вернулся за своими вещами и оставил девушке визитную карточку с надписью: «Ты выглядишь прекрасно, когда спишь». После того как стюардесса разбудила пострадавшую и объяснила ситуацию, та призналась, что не знакома с Матлером, после чего начала дрожать и плакать.



На допросе француз сначала отрицал все обвинения, но, узнав о показаниях свидетелей и наличии видеодоказательств, заявил, что лишь прикоснулся к соседке и не считал это серьёзным проступком. В настоящее время подозреваемый содержится в Федеральном центре предварительного заключения в Майами.



