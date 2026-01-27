В московском метро пьяный мужчина домогался до школьницы
В Москве пьяный мужчина приставал к несовершеннолетней на станции метро «Окружная». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации полиции, утром 21 января 31-летний Яков К. стоял на платформе и начал трогать девушку за лицо и ягодицы, а также просунул ей руку под куртку, гладя по спине. Пострадавшая обратилась в полицию вместе с одним из родителей.
Фигуранта задержали и доставили в отделение уже вечером того же дня. На заседании он признал вину и заявил, что хотел познакомиться с девушкой, а лишние действия совершил из-за алкогольного опьянения. Останкинский суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде 10 суток ареста.
Читайте также: