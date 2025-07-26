В Нижнем Новгороде погиб москвич на соревновании «X-WATERS Volga»

26 июля 2025, 23:16

Фото: iStock/petrelos

В Нижнем Новгороде погиб пловец из Москвы на соревнованиях «X-WATERS Volga». Об этом сообщает telegram-канал Shot.





Погибшим оказался Дмитрий Ионов, который уже в седьмой раз участвовал в данных соревнованиях. Ему стало плохо в конце заплыва на дистанции в 3 километра на открытой воде.





«Мужчина успел обратиться к спасателям и поднять руку, его оперативно подняли на лодку. Однако, уже при выходе из воды спортсмен потерял сознание», — говорится в сообщении.