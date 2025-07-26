Житель Петербурга устроил скандал с оскорблениями мусульман и бросанием бутылок с балкона
Неприятный инцидент случился в Санкт-Петербурге на улице Коммунаров. Мужчина оскорблял прохожих, которых он принял за мусульман и кидал в них пустые бутылки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Петербуржец, находясь на балконе, неожиданно начал кричать оскорбления в адрес прохожих на улице, затем перешел на грубые высказывания об исламе, а в завершение показал жест, напоминающий нацистское приветствие. Что спровоцировало данную агрессию неизвестно.
Дебошира пыталась успокоить женщина, находящаяся с ним в одной квартире. Она тщетно закрывала мужчине рот, но ругательства не прекращались, а агрессор лишь отмахивался от неё. Прохожие внизу наблюдали за данным событием в недоумении.
Ранее сообщалось об аресте молодого парня, который занимался любовными утехами с девушкой в центре Москвы. Как выяснилось, москвич очень часто нарушает общественный порядок подобным образом.
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