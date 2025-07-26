Житель Петербурга устроил скандал с оскорблениями мусульман и бросанием бутылок с балкона

26 июля 2025, 21:51

В Петербурге мужчина обругал мусульман

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

Неприятный инцидент случился в Санкт-Петербурге на улице Коммунаров. Мужчина оскорблял прохожих, которых он принял за мусульман и кидал в них пустые бутылки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.