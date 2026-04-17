Пассажир схватил стюардессу за голову во время полета и притянул к паху

Daily Mail: Пассажир Ryanair приставал к стюардессе во время полета

Фото: istockphoto/Sitikka

В Ирландии состоялось слушание по делу 31-летнего пассажира Аарона Брэди, который во время перелёта в 2025 году позволил себе непристойное поведение в отношении бортпроводницы. Об инциденте, получившем широкую огласку, сообщает Daily Mail.





Перед вылетом Брэди вместе с девушкой выпил в аэропорту пять бутылок вина, а на борту заказал около 15 миниатюрных бутылок с алкоголем. В состоянии сильного опьянения он направился в камбуз, где положил ногу на колени стюардессе. Несмотря на то, что женщина оттолкнула его, британец погладил её ягодицу, поцеловал в щеку, а затем схватил за голову и притянул к своему паху.



Пострадавшая смогла оттолкнуть навязчивого пассажира и сразу же доложила о случившемся пилотам. После этого инцидента она уволилась из авиакомпании и призналась в суде, что ей «до сих пор противно» вспоминать пережитое.



На заседании Брэди заявил, что ничего не помнит из-за выпитого, однако полностью признал вину и принёс извинения. В качестве компенсации он предложил пять тысяч евро (около 449,5 тысячи рублей), и пострадавшая согласилась принять эти деньги.



Рассмотрение дела отложили до июня. Авиакомпания Ryanair также приняла беспрецедентное решение — запретить подсудимому пользоваться её рейсами до конца жизни.



