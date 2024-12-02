Пассажир скончался в самолете, летевшем из Египта в Петербург

Фото: iStock/Mikhail Davidovich
Пожилому мужчине стало плохо во время перелета на самолете из Египта в Россию. Пассажир скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Согласно сообщению, ЧП произошло 30 ноября на борту Airbus A330. Самолет выполнял рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В районе Московской области 63-летний мужчина почувствовал себя плохо. Ему пытались оказать первую помощь, однако состояние пассажира ухудшалось.
Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Шереметьево. Прибывшая на место реанимационная бригада не смогла спасти мужчину. Он умер.
Всех пассажиров высадили из самолета для проведения следственных действий. Борт вылетел в Санкт-Петербург через четыре часа. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Читайте также:
Пассажирка сообщила об иске против компании «Азимут»
Авиакомпания уволила пилота после жёсткой посадки самолёта в аэропорту Сочи
В Красноярске приземлился самолет, оставивший 6 пассажиров и весь багаж в Китае
Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Шереметьево. Прибывшая на место реанимационная бригада не смогла спасти мужчину. Он умер.
Всех пассажиров высадили из самолета для проведения следственных действий. Борт вылетел в Санкт-Петербург через четыре часа. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Читайте также:
Пассажирка сообщила об иске против компании «Азимут»
Авиакомпания уволила пилота после жёсткой посадки самолёта в аэропорту Сочи
В Красноярске приземлился самолет, оставивший 6 пассажиров и весь багаж в Китае
Элина Позднякова