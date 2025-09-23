Полицейские на Камчатке пресекли схему подделки документов иностранцами

23 сентября 2025, 09:09

Фото: iStock/Rawf8

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю совместно с ФСБ выявили организованную схему подделки документов. В результате проверки задержали девять граждан Республики Узбекистан в возрасте от 23 до 47 лет. Об этом пишет РИА Новости.