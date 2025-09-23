Полицейские на Камчатке пресекли схему подделки документов иностранцами
Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю совместно с ФСБ выявили организованную схему подделки документов. В результате проверки задержали девять граждан Республики Узбекистан в возрасте от 23 до 47 лет. Об этом пишет РИА Новости.
Иностранцы пытались продлить разрешительные документы, предъявив фальшивые чек-ордера об оплате патентов. Каждый фиктивный платеж составил от 32 до 45 тысяч рублей. Проверка показала, что документы не соответствуют действительности.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела. Ведомства продолжают работу по выявлению подобных нарушений и предупреждению преступлений в сфере миграции.
