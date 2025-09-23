Помощница учителя трижды изнасиловала ученика во время обеденных перерывов

23 сентября 2025, 08:33

В США помощница учителя совратила ученика во время обеденного перерыва

Фото: iStock/S_Chum

Помощница учителя в США несколько раз совратила 17-летнего ученика — она трижды занялась с ним сексом в квартире его родителей. Об этом пишет Daily Mail.