Помощница учителя трижды изнасиловала ученика во время обеденных перерывов
Помощница учителя в США несколько раз совратила 17-летнего ученика — она трижды занялась с ним сексом в квартире его родителей. Об этом пишет Daily Mail.
Полицейские штата Нью-Йорк ведут расследование уголовного дела, фигуранткой которого стала 22-летняя Оушен Валентайн. Инцидент удалось раскрыть после того, как одноклассница пострадавшего случайно обнаружила переписку между школьником и помощницей учителя. Кроме того, один из работников учебного заведения подслушал разговор, в ходе которого подозреваемая обсуждала интимные отношения с учениками.
По данным следствия, общение Валентайн с одним из старшеклассников началось весной 2022 года. Подписавшись на ее страницу в социальных сетях, юноша вскоре вступил с ней в откровенные переписки. Согласно показаниям школьника, они трижды занимались сексом в квартире его родителей во время обеденных перерывов. В день своего 18-летия ученик и Валентайн отправились в бильярдный клуб рядом с учебным заведением, где также имели интимные отношения.
