Пассажиры захотели линчевать сотрудника авиакомпании в российском аэропорту
Пассажиры рейса Azur Air в турецкую Анталью устроили волнения в российском аэропорту. Об этом сообщает E1.
Рейс из Екатеринбурга дважды откладывали, в итоге задержка превысила сутки. По последним данным, вылет должен был состояться в 2:45 ночи 26 сентября. Уточняется, что в авиагавани скандировали: «Самолёт!», а некоторые путешественники намеревались «линчевать» сотрудника авиакомпании.
Очевидцы добавили, что вызвали транспортную прокуратуру и полицию.
В Azur Air пояснили, что причиной задержки стала замена самолёта и что безопасность пассажиров — приоритет компании. На время ожидания туристов разместили в гостинице, обеспечив прохладительными напитками и горячим питанием.
Читайте также: