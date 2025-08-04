Пассажир такси выстрелил в самокатчика в российском городе – видео

04 августа 2025, 10:57

Пассажира такси, выстрелившего в самокатчика в Петербурге, осудят за хулиганство

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге пассажир такси выстрелил в самокатчика, чтобы его проучить. Теперь его ожидает суд. Об этом сообщает городская прокуратура.





По версии следствия, все произошло 3 декабря 2024 года вблизи дома №1 на улице Маяковского. В тот день мужчина выскочил из машины такси и выстрелил из аэрозольного пистолета, заряженного светошумовыми патронами, в прохожего на самокате.



На допросе 42-летний петербуржец пояснил, что таким образом пытался напугать и проучить самокатчика – тот остановился на пешеходном переходе и мешал проехать машине такси, на которой он возвращался домой после работы.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК: «Хулиганство, совершенное с применением насилия».

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – передает ведомство.