В Кабардино-Балкарии силовики уничтожили троих террористов, готовивших нападение

04 августа 2025, 10:20

Фото: iStock/Fedorovekb

В Кабардино-Балкарии силовики ликвидировали троих террористов, которые готовили нападение на правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.





Боевиков обнаружили в Баксанском районе республики в ночь на 1 августа. Отмечается, что все они были членами запрещенной в России террористической организации. Они были найдены в автомобиле и все вооружены.





«На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться указанные лица открыли огонь из огнестрельного оружия, однако боевики были ликвидированы на месте ответным огнем», — передает ведомство в своем telegram-канале.