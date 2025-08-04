В Кабардино-Балкарии силовики уничтожили троих террористов, готовивших нападение
В Кабардино-Балкарии силовики ликвидировали троих террористов, которые готовили нападение на правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.
Боевиков обнаружили в Баксанском районе республики в ночь на 1 августа. Отмечается, что все они были членами запрещенной в России террористической организации. Они были найдены в автомобиле и все вооружены.
«На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться указанные лица открыли огонь из огнестрельного оружия, однако боевики были ликвидированы на месте ответным огнем», — передает ведомство в своем telegram-канале.
При обыске силовики нашли несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы. Пострадавших в результате происшествия удалось избежать.