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Водитель вылетел на встречную полосу и устроил смертельное ДТП в Орске

Один человек погиб при лобовом столкновении автомобилей в Орске
Фото: iStock/Anton Novikov

ДТП с участием двух автомобилей на автодороге п. Никель — п. Вокзальный в Орске закончилось смертью одного из водителей. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Оренбургская Госавтоинспекция».



Согласно предварительным сведениям, водитель «Хендай Тибурон» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Тойота Королла», который находился в движенеии. Мужчина, находившийся за рулём второго автомобиля, погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью, до приезда скорой помощи. Водителя «Хендая» госпитализировали в одну из больниц Орска.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Орска выясняют детали аварии. Организована служебная проверка с целью установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Ленинградской области за один вечер произошли две аварии с участием лосей. В обоих случаях животные погибли.

Александр Огарёв

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