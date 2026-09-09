Водитель вылетел на встречную полосу и устроил смертельное ДТП в Орске

09 сентября 2026, 06:22

Один человек погиб при лобовом столкновении автомобилей в Орске

Фото: iStock/Anton Novikov

ДТП с участием двух автомобилей на автодороге п. Никель — п. Вокзальный в Орске закончилось смертью одного из водителей. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Оренбургская Госавтоинспекция».