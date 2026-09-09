Водитель вылетел на встречную полосу и устроил смертельное ДТП в Орске
ДТП с участием двух автомобилей на автодороге п. Никель — п. Вокзальный в Орске закончилось смертью одного из водителей. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Оренбургская Госавтоинспекция».
Согласно предварительным сведениям, водитель «Хендай Тибурон» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Тойота Королла», который находился в движенеии. Мужчина, находившийся за рулём второго автомобиля, погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью, до приезда скорой помощи. Водителя «Хендая» госпитализировали в одну из больниц Орска.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Орска выясняют детали аварии. Организована служебная проверка с целью установления всех обстоятельств случившегося.
Ранее в Ленинградской области за один вечер произошли две аварии с участием лосей. В обоих случаях животные погибли.
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