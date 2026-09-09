Житель Индии расчленил супругу и скормил тело собакам
В Индии правоохранители раскрыли жестокое убийство 25‑летней Рии Талукдар Госвами. Виновным признан её супруг Рамануджан Госвами, сообщает издание news9live.
Тело женщины удалось обнаружить после того, как соседи пожаловались на неприятный запах, исходивший из квартиры. При вскрытии двери полицейские зафиксировали в помещении ряд тревожных улик: пятна крови, беспорядок, пустые бутылки из‑под спиртного и предмет, пригодный для нанесения ран. Особую жестокость преступления подчёркивает находка в холодильнике, где хранились голова Рии и её отрезанные пальцы.
Следствие установило, что Рамануджан расчленил жену. Мотивом послужили подозрения в неверности. Мужчина избавился от частей тела, скормив их собакам. На момент трагедии он находился на реабилитации в связи с наркозависимостью. Позднее Рамануджан самостоятельно явился в полицию и дал признательные показания.
При этом мать обвиняемого не верит в его причастность к преступлению. Она характеризует сына как доброго и порядочного человека и настаивает на проведении всестороннего и детального расследования.
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