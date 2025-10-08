Пассажир-вегетарианец подавился мясным блюдом и скончался в полете
Пассажир-вегетарианец был вынужден съесть мясное блюдо на борту и позже скончался. Об этом пишет The Sun.
По данным издания, инцидент произошёл в июне 2023 года. 85‑летний кардиолог из Южной Калифорнии Асока Джаявира вылетел рейсом Qatar Airways из Лос‑Анджелеса в Коломбо.
Ему не подали вегетарианский обед: бортпроводники раздали обычные пайки и предложили «обойти» мясную часть. Во время приёма пищи Джаявира подавился и стал задыхаться.
Пилот принял решение изменить маршрут, однако самолет ещё долго оставался в воздухе и в итоге совершил аварийную посадку в Эдинбурге. Экипаж пытался оказать помощь, но уровень насыщения кислородом у пассажира был критическим.
По словам сына, после приземления медики обнаружили отца без сознания — он пролежал в таком состоянии на борту более трёх часов. Реанимация и госпитализация не спасли его жизнь.
Родственники подали иск к авиакомпании: в жалобе указали, что причиной смерти стала аспирационная пневмония — попадание пищи в лёгкие.
