Пассажир-вегетарианец подавился мясным блюдом и скончался в полете

08 октября 2025, 18:29

Sun: Вегетарианец съел мясное блюдо на рейсе Qatar Airways, подавился и умер

Фото: istockphoto/Photography By Tonelson

Пассажир-вегетарианец был вынужден съесть мясное блюдо на борту и позже скончался. Об этом пишет The Sun.