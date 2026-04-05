Пассажир вытолкнул проводницу из поезда Челябинск — Петербург — видео

Пассажир вытолкнул проводницу из поезда Челябинск — Петербург под Костромой
В Костромской области пассажир поезда, следовавшего из Челябинска в Санкт-Петербург, вытолкнул проводницу из вагона на станции Поназырево.
Инцидент, произошедший во время стоянки, попал на видео. О случившемся 4 апреля сообщил телеграм-канал «1520. Все о ж/д».
По предварительным данным, конфликт вспыхнул из-за того, что женщина отказалась выпустить мужчину на перекур в связи с короткой остановкой. Пассажир вытолкал проводницу в тамбур, после чего закрыл за собой дверь и скрылся.
В результате происшествия у пострадавшей диагностировали компрессионный перелом позвоночника.