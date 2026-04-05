Российскую блогершу-бодипозитивщицу третью неделю ищут в Таиланде
В Таиланде третью неделю продолжаются поиски россиянки, которая несколько лет назад вела блог о бодипозитиве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Последний раз 37-летнюю Станиславу видели на пляже Най-Харн на юге Пхукета — одетая в белое, она сидела на берегу и слушала музыку. Неладное заподозрил бывший муж женщины, который один воспитывает их общих детей. В какой-то момент она перестала отвечать на его сообщения и звонки.
Знакомые Станиславы предполагают, что она могла попасть в секту. Последние два года женщина не появлялась в медиа, похудела, удалила все свои фотографии и сменила тематику блога на религиозную. Она также закрылась от родных и близких.
Раньше женщина транслировала бодипозитив и продавала курсы по принятию своего тела. Ее называли первой российской блогершей, открыто показавшей себя без ретуши. В 2022 году звездная подруга Станиславы, певица Рита Дакота, подарила ей операцию по коррекции груди.
