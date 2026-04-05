Достижения.рф

Родители пытали и забили до смерти дочь из-за переписок с мальчиками

В США родители забили дочь до смерти за переписки с мальчиками
Фото: iStock/sapozhnik

В США родители подвергали пыткам и забили до смерти 16-летнюю дочь из-за переписок с мальчиками. Об этом сообщает People.



По данным издания, 38-летняя Ориана Эстела Элиас и ее 39-летний муж Винсент Гиббс разозлились на дочь, когда обнаружили, что та отправляла «неподобающие сообщения» юношам-подросткам.

В наказание они заставили ребенка выполнять изнурительные упражнения под палящим солнцем, а затем несколько часов избивали деревянной доской и ремнем на глазах у сестер. Девочка потеряла сознание и вскоре скончалась.

Кроме того, другим детям запретили говорить о произошедшем полицейским и медикам. Родители приказали им «солгать».

Супругов обвинили в пытках, жестоком обращении с детьми и убийстве. Суд приговорил их к 22 годам тюрьмы.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0