Прогулка детей по льду пруда обернулась трагедией на Урале

На Урале трое детей провалились под лед на пруду, один ребенок погиб
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Свердловской области трое детей провалились под лед, один из них погиб. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем канале в мессенджере Max.



Трагедия произошла 4 апреля на Режевском городском пруду. Четверо детей гуляли по льду без присмотра взрослых. Восьмилетняя девочка смогла самостоятельно выбраться из воды, а семилетнюю спас девятилетний мальчик, который находился вместе с ними. Однако их восьмилетняя подруга утонула.

В связи с происшествием проводится проверка. В надзорном ведомстве отметили, что семья погибшей состояла на учете в органах системы профилактики.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области девятилетняя школьница провалилась в прикрытый доской люк. Она провела в колодце почти час, пока ее не вытащили спасатели, обвязав вокруг пояса веревкой.

Лидия Пономарева

