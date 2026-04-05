Прогулка детей по льду пруда обернулась трагедией на Урале

05 апреля 2026, 10:52

На Урале трое детей провалились под лед на пруду, один ребенок погиб

В Свердловской области трое детей провалились под лед, один из них погиб. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем канале в мессенджере Max.