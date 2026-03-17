В Перми четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа

17 марта 2026, 15:40

В Орджоникидзевском районе Перми четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа жилого дома. Ребенок получил травмы и был госпитализирован, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.





Инцидент произошел 16 марта. По версии следствия, 25-летняя мать оставила в квартире двоих малолетних детей — четырехлетнего мальчика и пятимесячную девочку, заперев их в комнате. Оставшись без присмотра, ребенок забрался на подоконник и выпал на козырек подъезда, где его заметил очевидец.



Мальчика с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Его младшую сестру также осмотрели врачи — угрозы ее жизни и здоровью нет.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Девочку изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. С матерью проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

