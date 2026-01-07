Ребенок попал в реанимацию после катания на горке в Бурятии

07 января 2026, 16:49

Фото: iStock/Pitchayanan Kongkaew

В Бурятии ребенок получил черепно-мозговую травму во время катания на несанкционированной горке. Об этом сообщила пресс-служба детской республиканской больницы на своей странице в социальной сети.