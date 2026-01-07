Ребенок попал в реанимацию после катания на горке в Бурятии
В Бурятии ребенок получил черепно-мозговую травму во время катания на несанкционированной горке. Об этом сообщила пресс-служба детской республиканской больницы на своей странице в социальной сети.
Врачи прооперировали маленького пациента. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Отмечается, что это не первый подобный случай в регионе — в медучреждении уже проходят лечение несколько школьников, получивших травмы разной степени тяжести во время катания с горок и на тюбингах.
Ранее сообщалось, что во Владимире девятилетний мальчик погиб, вылетев на «ватрушке» в овраг. Трагедия произошла днем 28 декабря в частном секторе на улице Трудовой.
