Туристы в течение суток не могут долететь из Москвы в Махачкалу из-за непогоды

07 января 2026, 16:23

Фото: istockphoto/Dushlik

Из-за неблагоприятной погоды рейс DP-191 авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Махачкалу, дважды уходил на запасные аэродромы — сначала в Астрахань, затем в Минеральные Воды. Об этом 7 января сообщили РЕН ТВ в пресс-службе перевозчика.