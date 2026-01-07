Туристы в течение суток не могут долететь из Москвы в Махачкалу из-за непогоды
Из-за неблагоприятной погоды рейс DP-191 авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Махачкалу, дважды уходил на запасные аэродромы — сначала в Астрахань, затем в Минеральные Воды. Об этом 7 января сообщили РЕН ТВ в пресс-службе перевозчика.
В компании уточнили, что решение приняли из-за сложных метеоусловий в аэропорту назначения.
Как пишут в соцсетях, часть пассажиров вынужденно сняла жилье за свой счет, другие ожидают вылета в зале аэропорта, ночуя в креслах. Правоохранительные органы начали проверку соблюдения прав пассажиров рейса.
Ранее сообщалось, что тайваньский пилот загадочно исчез во время полета на американском истребителе.
Читайте также: