Россиянка едва не стала жертвой насильника
Mash: в Новосибирске девушка спаслась от насильника, хотевшего затащить ее в лес
В Новосибирске полицейские разыскивают мужчину, который пытался изнасиловать девушку в Академгородке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Поздним вечером девушка шла по тропинке мимо морга в сторону улицы Пирогова. В какой-то момент на нее напал неизвестный, схватив за шею и потащив в лес. К счастью, девушка смогла вырваться и убежать.
Пострадавшая описала нападавшего как молодого человека около 30 лет, ростом выше среднего, со светлой кожей и короткими темными волосами. Рассмотреть его лучше не удалось — в момент нападения с нее слетели очки. Заявление уже изучают в полиции.
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