Россиянка едва не стала жертвой насильника

28 июля 2025, 09:43

Mash: в Новосибирске девушка спаслась от насильника, хотевшего затащить ее в лес

Фото: iStock/Favor_of_God

В Новосибирске полицейские разыскивают мужчину, который пытался изнасиловать девушку в Академгородке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.