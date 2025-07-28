В Краснодаре трехлетняя девочка несколько дней сидела дома одна с банкой пюре

28 июля 2025, 09:15

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Краснодаре жильцы ЖК «Дыхание» вызвали полицию и опеку, чтобы спасти трехлетнюю девочку, которую несколько дней подряд оставляли одну в квартире. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.