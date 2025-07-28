В Краснодаре трехлетняя девочка несколько дней сидела дома одна с банкой пюре
В Краснодаре жильцы ЖК «Дыхание» вызвали полицию и опеку, чтобы спасти трехлетнюю девочку, которую несколько дней подряд оставляли одну в квартире. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сначала соседи слышали плач и крики из квартиры на 13-м этаже, но не придавали этому значения, пока не увидели ребенка сидящим в подъезде возле двери.
Мать уходила утром, каждый раз оставляя дочь с одной банкой детского пюре, и возвращалась только вечером. Обеспокоенные очевидцы сделали ей замечание, на что женщина пообещала исправиться, но на следующий день ситуация повторилась.
Прибывшие на адрес сотрудники полиции и органов опеки забрали малышку в инфекционное отделение для обследования. Привлекли ли в итоге нерадивую родительницу к ответственности, не уточняется.
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