В Петербурге мужчина чуть не задушил четвероклассника на детской площадке
В Петербурге мужчина душил четвероклассника на детской площадке. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Конкретно.ру».
27 июля в полицию поступило обращение от матери мальчика. Она заявила, что около дома в Невском районе неизвестный мужчина напал на её 10-летнего сына.
Выяснилось, что в ходе внезапно возникшей ссоры петербуржец подошёл к ребёнку со спины и начал душить его. К счастью, мальчик отделался ушибом и ссадиной.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний неработающий сосед семьи. В момент нападения на мальчика он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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