Пассажира самолета засосало в разбитое окно
Пассажира авиакомпании Ryanair по плечи засосало в разбитое окно самолета во время рейса из греческих Салоников в немецкий Мемминген. Об этом пишет газета Bild.
Все произошло утром 10 июля на борту Boeing 737-800. Вскоре после взлета на высоте около шести километров раздался громкий хлопок — разбилось окно, после чего сработали кислородные маски.
Голову 61-летнего мужчины затянуло в проем, жена схватила его за ноги и держала до тех пор, пока на помощь не пришли попутчики. Пилоты доложили об экстренной ситуации и развернули самолет в небе над Северной Македонией. Воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту через час после взлета.
Пострадавшего экстренно госпитализировали. В свою очередь перевозчик предоставил остальным пассажирам резервный борт, который добрался до пункта назначения без происшествий.
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