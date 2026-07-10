Пассажира самолета засосало в разбитое окно

10 июля 2026, 15:54

Bild: пассажира самолета по плечи засосало в разбитое окно на рейсе в Германию

Фото: iStock/Dushlik

Пассажира авиакомпании Ryanair по плечи засосало в разбитое окно самолета во время рейса из греческих Салоников в немецкий Мемминген. Об этом пишет газета Bild.