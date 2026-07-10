Слив масла с трансформатора обошелся студенту годами колонии
В Республике Алтай вынесли приговор 19-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении теракта. Молодого человека осудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), сообщили в региональной прокуратуре «Ленте.ру».
В ходе судебного разбирательства установили, что в марте прошлого года студент колледжа присоединился к интернет-сообществу, занимавшемуся вербовкой граждан для участия в террористической деятельности. Действуя по инструкции кураторов и за денежное вознаграждение, злоумышленник слил масло с двух силовых трансформаторов на электроподстанции в Горно-Алтайске, после чего поджег оборудование.
В результате противоправных действий энергообъекту нанесли ущерб в размере 825 тысяч рублей. Второй Восточный окружной военный суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Ранее подростков задержали при попытке устроить теракт на Ставрополье. Подробности в нашем материале.
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