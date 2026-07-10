Слив масла с трансформатора обошелся студенту годами колонии

10 июля 2026, 14:30

Студент получил за теракт 14 лет колонии на Алтае

Фото: istockphoto/Rawf8

В Республике Алтай вынесли приговор 19-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении теракта. Молодого человека осудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), сообщили в региональной прокуратуре «Ленте.ру».