Тело причастного к убийству трех человек нашли в одном регионе России
В Ростовской области завершили поиски предполагаемого убийцы трех человек, найденных мертвыми в частном доме в Таганроге. Им оказался 69-летний мужчина, чье тело с признаками самоубийства обнаружили в лесополосе в Неклиновском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
На текущий момент правоохранители также проверяют роль 44-летнего сына погибшего фигуранта, которого задержали. Следователям предстоит установить его возможную причастность к убийству.
9 июля СК России сообщил об обнаружении тел трех человек в одном из домов Таганрога. Характер полученных повреждений указал на криминальную версию гибели, после чего возбудили уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выйти на след подозреваемого, однако к моменту задержания тот уже покончил с собой. Расследование продолжается.
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