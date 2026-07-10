Тело причастного к убийству трех человек нашли в одном регионе России

10 июля 2026, 14:53

В Ростовской области нашли труп причастного к убийству троих людей

Фото: медиасток.рф

В Ростовской области завершили поиски предполагаемого убийцы трех человек, найденных мертвыми в частном доме в Таганроге. Им оказался 69-летний мужчина, чье тело с признаками самоубийства обнаружили в лесополосе в Неклиновском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.