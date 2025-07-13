«Не купи двора, купи соседа»: Соседи пытались продать фото москвички на порносайт
В московском ЖК «LIFE-Ботанический Сад 2» ссора из-за парковочного места обернулась киберпреследованием. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Всё началось во дворе элитного ЖК. Местный житель не смог найти свободного места для своего автомобиля. Мужчина после долгих поисков оставил BMW X4M с региональными номерами в неположенном месте и ушёл домой. Данный поступок, подкреплённый фото брошенной машины, вызвал волну обсуждений в домовой чате.
Участники переписки подвергли водителя «бэхи» жёсткой критике, а затем переключились на его жену. На просьбы женщины при подобных проблемах обращаться в ГИБДД, соседи начали вовсю обсуждать её, упоминая её маленького сына. Помимо грубых высказываний соседи загрузили личные фото женщины в чат дома и пригрозили продать их на порносайтах.
Ранее сообщалось об избиении двоих детей с аутизмом.
Читайте также: