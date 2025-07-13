В Вологодской области число пострадавших при обрушении моста выросло до 12

13 июля 2025, 16:58

Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до 12

Фото: Прокуратура Вологодской области

В результате обрушения моста в Никольском районе Вологодской области пострадали 12 человек. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Мишенев.