В Вологодской области число пострадавших при обрушении моста выросло до 12
В результате обрушения моста в Никольском районе Вологодской области пострадали 12 человек. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Мишенев.
Инцидент случился днём 12 июля. Подвесной пешеходный мост через реку Юг на участке между посёлком Дуниловский и деревней Дунилово обрушился. В момент крушения на мосту проходил крестный ход, и там было около 25 человек.
В результате падения пострадали 12 человек. Все они обратились в Никольскую центральную районную больницу с гематомами, ушибами и ссадинами. Из них два человека находятся в стабильном состоянии в стационаре, а ещё один пострадавший — в областном травматологическом центре. Остальные потерпевшие проходят амбулаторное лечение на дому.
На данный момент работа экстренных служб и администрации продолжается, а Следственный комитет и прокуратура начали расследование случившегося.
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