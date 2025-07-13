Момент спасения женщины, выпавшей из окна многоэтажки в центре Москвы попал на видео
Происшествие случилось в центре Москвы и едва не закончилось трагедией. Жительница многоэтажки выпала из окна, но была спасена. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент случился в многоэтажном доме, расположенном на улице Огородная Слобода. Со слов очевидцев, женщина сидела на подоконнике третьего этажа, а соседи около получаса отвлекали её разговорами, ожидая спасателей. В попытке ухватиться за раму она потеряла равновесие и повисла на подоконнике, ухватившись за него руками. Провисев долю секунды, женщина сорвалась вниз.
Вовремя прибывшие спасатели предотвратили смертельный исход. Специалист схватил девушку за руки прямо во время её падения. Благодаря профессионализму экстренных служб и слаженности их работы жизнь потерпевшей вне опасности.
Ранее сообщалось о смертельном падении маленькой девочки с телефоном в руках в Подольске.
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