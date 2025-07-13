Момент спасения женщины, выпавшей из окна многоэтажки в центре Москвы попал на видео

13 июля 2025, 16:17

В центре Москвы женщина, едва не разбилась, выпав из окна многоэтажки

Фото: Istock/Михаил Руденко

Происшествие случилось в центре Москвы и едва не закончилось трагедией. Жительница многоэтажки выпала из окна, но была спасена. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.