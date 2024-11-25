Стала известна причина возгорания российского самолета в турецкой Анталье

Самолет Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» загорелся в Анталье, Турция, после жесткой посадки из-за сдвига ветра. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что командир воздушного судна принял решение об эвакуации с помощью надувных трапов. Пассажиров доставили в терминал аэропорта.
Вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Сообщается, что возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта.
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«Пострадавших нет», – заявили в российской авиакомпании.
Вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Сообщается, что возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы аэропорта.
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Александр Климов