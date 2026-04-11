В Ирландии мужчина разнёс топором американский военный самолёт за $160 млн

11 апреля 2026, 21:55

В Ирландии мужчина с топором повредил самолёт ВВС США за $160 млн

В Ирландии неизвестный мужчина пробрался на территорию аэропорта Шеннон, где базировался американский самолёт, и серьёзно повредил его. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Злоумышленник залез на крыло военного транспортника C-130 Hercules ВВС США стоимостью 160 миллионов долларов и начал топором крушить фюзеляж, двигатели и другие части воздушного судна.



Очевидцы вызвали полицию. Сотрудники прибыли на место, но не могли сразу добраться до дебошира — тот находился высоко. Тогда полицейские принесли стремянку, забрались по ней и задержали мужчину с топором. В результате атаки «Геркулес» получил серьёзные повреждения. Самолёт не сможет вылететь и останется в Ирландии на ремонт на неопределённый срок.





