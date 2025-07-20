Пассажиры Boeing попали на огненный рейс
Пассажирский самолет Boeing 767-400 загорелся прямо во время полета в США. Воздушное судно выполняло рейс из Лос-Анджелеса в Атланту. Инцидент попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал SHOT.
На кадрах видно, как вспыхнул один из двигателей. В этот момент лайнер только набирал высоту. Зафиксировав возгорание, экипаж срочно запросил возврат, совершив круг над аэропортом. В итоге самолет удалось безопасно посадить на взлетно-посадочную полосу. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. В скором времени пожар был ликвидирован.
По словам пассажиров, ранее вылет задержали по техническим причинам. При этом не уточняется, какие именно проблемы возникли при техобслуживании. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) проводит расследование по факту произошедшего.
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