Пассажиры Boeing попали на огненный рейс

20 июля 2025, 15:24

В США экстренно посадили пассажирский самолет из-за возгорания двигателя

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Пассажирский самолет Boeing 767-400 загорелся прямо во время полета в США. Воздушное судно выполняло рейс из Лос-Анджелеса в Атланту. Инцидент попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал SHOT.