Пассажиры «Победы» блокировали посадку на самолет в Минводы в Шереметьево
Пассажиры авиаперевозчика «Победа» блокировали посадку на рейс в Минводы в воскресенье в авиагавани Шереметьево.
Как пишет РИА Новости, пассажиры требовали, чтобы к ним вышли представители авиакомпании и объяснили, почему посадка и вылет борта осуществляются по воскресному расписанию при том, что вылететь люди не могут с субботы. В итоге к пассажирам задержанного рейса вышли работники служб безопасности. Согласно информации на табло, самолет в Минводы должен был вылететь накануне в 17:10 по Москве.
Уточняется, что сейчас посадка на указанный рейс началась. Перед этим стало известно об ограничениях на полеты в аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово.
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