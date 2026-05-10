Возле парижского аэропорта Шарль-де-Голль вспыхнул крупный пожар
Рядом с парижским аэропортом Шарль-де-Голль вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает Times Now News.
Густой чёрный дым поднялся вблизи авиагавани — свидетельствами происходящего поделились в социальных сетях очевидцы, которые наблюдали весь инцидент. На опубликованных фотографиях и клипах видно мощное задымление, которое появилось над окрестностями аэропорта. Однако причина возгорания пока остаётся неизвестной.
Власти Франции не распространяли официальной информации о пострадавших или о точном месте пожара. Также нет сведений о возможной приостановке работы воздушной гавани. Обстоятельства происшествия в настоящий момент уточняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в аэропорту американского Денвера пассажирский самолёт сбил человека на взлётно-посадочной полосе. После столкновения у лайнера зафиксировали возгорание двигателя, а салон заполнило дымом — несколько человек пострадали.
