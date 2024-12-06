Пассажиры «Победы» остались без багажа из-за покупок «фэшн-цацы»

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Пассажиры российской авиакомпании «Победа», которые летели рейсом из Дубая в Москву, не смогли получить свои вещи: всё багажное отделение было заполнено покупками «фэшн-цацы».
Как пишет Telegram-канал Mash, инцидент произошёл в аэропорту Внуково. На ленте вместо чемоданов оказалось огромное количество больших коробок: дама из Дубая привезла брендовые кроссовки, сумочки и прочие вещи.
По словам подписчика Mash, женщина везла 187 коробок, 50 из них она получила, 137 частично прибыли на другом самолёте, где тоже не оказалось вещей остальных пассажиров.
Больше пяти часов им пришлось оформлять документы на утерянный багаж. Представители компании «Победа» просят ждать и не сообщают никаких подробностей.
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По словам подписчика Mash, женщина везла 187 коробок, 50 из них она получила, 137 частично прибыли на другом самолёте, где тоже не оказалось вещей остальных пассажиров.
Больше пяти часов им пришлось оформлять документы на утерянный багаж. Представители компании «Победа» просят ждать и не сообщают никаких подробностей.
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Анастасия Ларина