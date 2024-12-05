Чиновники срубили к празднику росшую больше 20 лет елку в Уфе

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Росшую практически четверть века елку в Уфе срубили местные чиновники, поставив ее на городской площади к празднику, передает 112. Дерево посадили родители Натальи на Локомотивной улице. Женщина наряжала его вместе с дочерью.
Пропажу обнаружили в сквере «Орион» уже наряженной. Зеленую красавицу срубили по предписанию «Газпрома». В администрации подчеркнули, что большая часть местных жителей поддержала такое решение. Инцидент произошел накануне, 4 декабря.
Ранее сообщалось, что в Петербурге Дед Мороз попытался отправить посылку в Ригу незаконным путем. Груз задержали таможенники. Сейчас следователи разбираются в деталях, открыто уголовное дело.
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Никита Кротов