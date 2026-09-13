Пассажиры подрались и грозились «стрелять в людей» на борту известной авиакомпании

13 сентября 2026, 16:08

Два дебошира грозились устроить стрельбу на борту Qatar Airways

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Двух пассажиров задержали после инцидента на борту самолета Qatar Airways, следовавшего рейсом из Мельбурна в Доху. Об этом сообщает телеканал 7News.