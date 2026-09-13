Пассажиры подрались и грозились «стрелять в людей» на борту известной авиакомпании
Двух пассажиров задержали после инцидента на борту самолета Qatar Airways, следовавшего рейсом из Мельбурна в Доху. Об этом сообщает телеканал 7News.
По данным издания, ЧП произошло в пятницу, 11 сентября, во время 14-часового перелета. Вскоре после взлета двое мужчин начали проявлять беспокойство, пытались встать со своих мест и перемещаться по салону.
Примерно за шесть часов до посадки ситуация вышла из-под контроля: пассажиры начали драку, рылись в чужих вещах и оскорбляли окружающих, включая бортпроводников. По словам очевидцев, дебоширы высказывали угрозы о желании «стрелять в людей» и применяли физическую силу в отношении стюардесс.
Для усмирения каждого из нарушителей потребовалось от шести до семи человек. После приземления в столице Катара сотрудники правоохранительных органов арестовали обоих мужчин, что вызвало бурные аплодисменты среди пассажиров.
В Qatar Airways Group подтвердили факт произошедшего. В авиакомпании подчеркнули, что безопасность экипажа и пассажиров остается безусловным приоритетом.
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