Самолёт «Победы» со 150 пассажирами срочно сел в Самаре из-за нехватки топлива
Более 150 пассажиров застряли в аэропорту Самары после того, как самолёт совершил вынужденную остановку на дозаправку. Как сообщает Telegram-канал SHOT, люди получили еду спустя 13 часов после задержки.
Пассажиры рейса DP-6992 авиакомпании «Победа», который летел из Владикавказа в Москву, рассказали, что накануне вылет задержали на два часа. В 02:30 мск командир воздушного судна решил посадить самолёт в самарском аэропорту «Курумоч».
Причина — критическая нехватка топлива из-за облёта территории Казахстана. По словам пассажиров, после прилёта в аэропорту возникла очередь на топливозаправщики. Из-за объявления режима беспилотной опасности люди просидели ещё три часа в воздушном судне.
С пяти утра пассажиры находились в здании аэропорта. Сначала авиакомпания сообщила о вылете в 07:50, но затем рейс перенесли на 15:00. Пассажиры говорят, что лишь спустя 13 часов они получили сосиску с макаронами и бутылку воды. Вылета они ждут больше 14 часов.
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