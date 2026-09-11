Самолёт «Победы» со 150 пассажирами срочно сел в Самаре из-за нехватки топлива

11 сентября 2026, 13:13

Фото: Istock/Chalabala

Более 150 пассажиров застряли в аэропорту Самары после того, как самолёт совершил вынужденную остановку на дозаправку. Как сообщает Telegram-канал SHOT, люди получили еду спустя 13 часов после задержки.