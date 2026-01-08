Пассажиры поезда Рязань–Москва шли до вокзала по сугробам из-за неисправности
В Рязанской области поезд Рязань–Москва был вынужден прекратить маршрут из-за технической неисправности. Об этом рассказали пассажиры Telegram-каналу «Осторожно, новости».
На подъезде к станции «Фруктовая» поезд остановился в поле. В салонах погас свет, отключились туалеты и отопление. Люди более часа ждали тягач, который должен был отбуксировать состав. Когда он приехал, стало ясно, что движение дальше невозможно. Пассажиров попросили выйти и идти до вокзала через снег, вместе с чемоданами и детьми, преодолевая мост.
После прибытия на вокзал им сообщили, что электричка до Москвы придет с того же места, откуда их высадили. Людям пришлось повторно преодолевать длинный путь через сугробы и мост. На платформе образовалась давка из-за нехватки места для всех пассажиров.
