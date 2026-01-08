08 января 2026, 18:06

Самолет рейса Дубай-Москва подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета

Фото: iStock/Dushlik

Самолет Boeing 767, выполнявший рейс Дубай — Москва, подал сигнал бедствия. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.