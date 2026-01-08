Рейс Дубай-Москва подал сигнал бедствия
Самолет Boeing 767, выполнявший рейс Дубай — Москва, подал сигнал бедствия. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По предварительным данным, нештатная ситуация произошла вскоре после вылета из международного аэропорта Аль-Мактум. Лайнер стал сжигать топливо, сделав более десяти кругов в районе Дубая.
Представители авиакомпании Utair заявили, что самолет возвращается обратно из-за технической неисправности. Они также отметили, что не имеют информации о подаче сигнала бедствия.
Позже там добавили, что воздушное судно готовится к посадке в авиагавани вылета. Из данных сервиса Flightradar24 следует, что лайнер уже приземлился. Рейс должен был прибыть в московский аэропорт Внуково в 21:15.
