В Приднестровье мужчина упал с балкона пятого этажа и выжил
В Приднестровье 30-летний мужчина выжил после падения с балкона пятого этажа в городе Дубоссары. Об этом сообщил пресс-центр МВД Приднестровской Молдавской Республики.
Инцидент произошёл 6 января. Мужчина находился в гостях и распивал алкоголь в компании друзей. По их словам, после застолья все разошлись по комнатам и уснули, а обстоятельства произошедшего никто из присутствующих точно объяснить не смог.
По предварительной информации, мужчина не смог выйти из квартиры, запертой на ключ, и попытался выбраться через балкон, однако сорвался вниз. Его госпитализировали с открытым переломом обеих костей левой голени. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Читайте также: