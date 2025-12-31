Пассажиры потребовали замены экипажа после третьей попытки вылета в Петербурге

31 декабря 2025, 12:57

78: пассажиры в Пулково потребовали замены экипажа после третьей попытки вылета

Фото: istockphoto/rebius

Пассажиры рейса N4-283 по маршруту Петербург — Калининград потребовали заменить экипаж после того, как самолёт в третий раз вернулся в аэропорт Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал «78».