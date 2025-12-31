Пассажиры потребовали замены экипажа после третьей попытки вылета в Петербурге
Пассажиры рейса N4-283 по маршруту Петербург — Калининград потребовали заменить экипаж после того, как самолёт в третий раз вернулся в аэропорт Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
По данным СМИ, попытки выполнить рейс авиакомпании Nordwind продолжаются с 29 декабря. Каждый из трёх вылетов заканчивался возвращением в Петербург из-за сильного ветра в районе аэропорта Храброво, который, как утверждается, не позволял совершить посадку.
При этом пассажиры считают, что другие самолёты в Калининграде приземляются штатно, поэтому они связывают ситуацию с работой экипажа и настаивают на его замене. Одна из пассажирок заявила, что люди предложили сменить команду, оперативно заправить борт и снова отправить его в Калининград.
В Nordwind, комментируя ситуацию, подчеркнули, что причина задержек — неблагоприятная погода в пункте назначения. В компании также сообщили, что из Петербурга задерживаются ещё пять рейсов, извинились перед пассажирами и рекомендовали следить за обновлениями статуса вылетов.
