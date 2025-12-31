Пассажиров рейса Москва-Нячанг около 5 часов не выпускали из самолёта
Пассажиры рейса Москва – Нячанг пять часов провели в самолёте из-за нехватки автобусов .Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Рейс Azur Air ZF 2503, запланированный на 19:20, серьёзно задержался. Спустя полчаса после назначенного времени вылета пассажиров разместили в самолёте, где они вынуждены были находиться около пяти часов.
Основная проблема возникла при попытке вернуть людей в аэропорт, так как для этого не хватило свободных автобусов. По словам одного из пассажиров, в самолёте находилось много детей, при этом людям не предоставили еду и воду, а в салоне ощущалась нехватка воздуха.
Эвакуация туристов началась, однако имеющегося транспорта хватило лишь для перевозки пятой части находившихся на борту. Точное время вылета по‑прежнему неизвестно.
