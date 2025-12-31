Новогодняя поездка обернулась для сорока россиян аварией
Сорок российских туристов попали в аварию по пути на новогоднюю экскурсию в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его данным, ДТП произошло ранним утром 31 декабря в районе Канчанабури. Путешественники отправились на автобусе к реке Квай, чтобы поплавать со слонами. Однако их транспорт внезапно столкнулся с машиной впереди — от удара спящих пассажиров выбросило из кресел.
По предварительным данным, всех пострадавших экстренно доставили в больницы на обследование. Часть туристов отделалась легким испугом и продолжила поездку на другом автобусе.
Ранее сообщалось, что учитель из России случайно устроил смертельное ДТП на отдыхе в Таиланде. Туристу грозило до 10 лет тюрьмы, но ему предложили решить вопрос деньгами.
