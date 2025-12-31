Новогодняя поездка обернулась для сорока россиян аварией

31 декабря 2025, 11:56

Сорок россиян попали в ДТП с автобусом по пути на экскурсию в Таиланде

Фото: iStock/conejota

Сорок российских туристов попали в аварию по пути на новогоднюю экскурсию в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.